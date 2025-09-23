Задержан руководитель дочерней компании «Облкоммунэнерго»

Силовики возбудили уголовное дело в отношении исполняющего обязанности главы «Объединенной теплоснабжающей компании» (ОТСК) Артема Носкова, сообщает 66.ру со ссылкой на источник. Согласно сайту компании, АО «ОТСК» образовано в 2013 году и является дочерней компанией АО «Облкоммунэнерго» (единственный акционер).

Фото: otsk.info

В «Облкоммунэнерго» не стали комментировать ситуацию. Начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых сообщил «Ъ-Урал», что сможет прокомментировать эту информацию позже. Артем Носков исполняет обязанности главы с июня 2025 года. Компания занимается производством пара и тепловой энергии.

22 сентября в головном офисе «Облкоммунэнерго» прошли следственные действия. Это происходит на фоне судебного разбирательства по иску Генпрокуратуры РФ к бизнесменам Артему Бикову и Алексею Боброву. Согласно иску, «Корпорация СТС» монополизировала генерацию и поставки электроэнергии, а также сферу обращения с бытовыми отходами в регионах УрФО. Генпрокуратура считает, что производственный комплекс группы «Корпорации СТС» сформирован за счет государственного имущества ГУП СО «Облкоммунэнерго», которым ответчики завладели в обход законодательства о противодействии коррупции, но в «Корпорации СТС» эту информацию опровергают.

Накануне Ленинский райсуд Екатеринбурга приступил к предварительному слушанию по иску Генпрокуратуры, требующей изъять в доход государства у бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва ряд активов.

Артем Путилов