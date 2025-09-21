«Облкоммунэнерго» в отзыве на иск Генпрокуратуры дало пояснения по приватизации

АО «Облкоммунэнерго» опубликовало отзыв на исковое заявление Генпрокуратуры об изъятии в доход государства активов, которые принадлежат уральским бизнесменам Артему Бикову и Алексею Боброву. Изъять хотят крупные активы — «Облкоммунэнерго», АО «Суэнко» и другие. В отзыве указано, что АО «Облкоммунэнерго», привлеченное к участию в деле в качестве третьего лица, не согласно с заявленными исковыми требованиями, а обстоятельства, указанные в иске, не соответствуют действительности.

Согласно отзыву, в период 2010-2012 годов ГУП СО «Облкоммунэнерго» находилось в тяжелом финансовом положении вследствие «недостаточного тарифного регулирования и отсутствия мероприятий по снижению и оптимизации расходов предприятия». Заявляется, что в 2011 году предприятие провалило сбор выручки за реализацию тепловой энергии (было недополучено 250 млн руб.). Кроме того, предприятие якобы профинансировало неэффективную инвестпрограмму в размере 2 млрд руб.

«Таким образом, по итогам деятельности за 2011 год был заложен кассовый разрыв в размере 750 млн руб. Для покрытия кассового разрыва был привлечен кредит. По состоянию на конец 2011 года предприятие произвело необоснованную переоценку основных средств на сумму 4,5 млрд руб., которая искусственно завысила всю базу коэффициентных показателей»,— указано в отзыве и отмечается, что в 2012 году ситуация усугубилась. «За 1,5 года накопленный кассовый разрыв составил 1,2 млрд руб. Предприятие к августу 2012 года отвечало признакам банкротства и было не в состоянии погасить свои обязательства»,— указано в документе.

В исковом заявлении Генпрокуратуры заявлялось, что в 2012 году назначили руководителем ГУП СО «Облкоммунэнерго» Дмитрия Буданова, который был доверенным лицом бизнесменов.

Но в отзыве говорится, что Буданов имел большой опыт и стаж работы в антикризисном управлении, а также опыт работы в органах МВД и с Бобровым и Биковым лично знаком не был.

Что касается процедуры приватизации ГУП СО «Облкоммунэнерго», то в отзыве утверждается, что она осуществлена в соответствии с законом и началась еще до Буданова.

«Решения о продлении сроков приватизации принимались председателями правительства Свердловской области А.Л. Грединым и Д.В. Паслером; ни Смирнов Н.Б., ни Пьянков А.В. никогда не принимали никаких решений ни о начале, ни о продлении сроков приватизации ГУП СО "Облкоммунэнерго"»,— говорится в отзыве на иск. Приватизация была завершена в 2014 году.

По итогам года накопленный убыток составил 3,5 млрд руб. Для решения ситуации было решено привлечь частных инвесторов.



«Готовность осуществлять инвестиции в "Облкоммунэнерго" по предложенной модели выразило ОАО "Облкоммунэнерго Инвест". АО "Облкоммунэнерго Инвест" было учреждено в июне 2013 года. Учредителями общества выступили ГУП СО "Облкоммунэнерго" совместно с АО "СУЭНКО". В июне 2013 года председатель правительства Свердловской области Паслер Д.В. дал согласие на участие ГУП СО "Облкоммунэнерго" в уставном капитале АО "Облкоммунэнерго Инвест"»,— указано в отзыве. Было решено, что слияние позволит за счет внебюджетных и нетарифных источников (средств инвестора) погасить проблемные кредиты АО «Облкоммунэнерго» в размере более 1 млрд руб.

В документе отмечается, что сейчас АО «Облкоммунэнерго» является одним из крупнейших предприятий коммунальной энергетики Свердловской области.

По данным на сентябрь 2024 года рыночная стоимость активов АО «Облкоммунэнерго» составляла 10,7 млрд руб.



Представители «Облкоммунэнерго» просят суд отказать Генпрокуратуре в удовлетворении иска.

Напомним, ответчиками по иску, помимо бизнесменов Бикова и Боброва выступают вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов (о нем в отзыве ничего не сказано), свердловские экс-министры Николай Смирнов и Алексей Пьянков.

