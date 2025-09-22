В главный офис «Облкоммунэнерго» в Екатеринбурге утром прибыли силовики

На ул. Чапаева в Екатеринбурге утром в главном офисе компании «Облкоммунэнерго» прошли следственные действия — туда прибыли следователи в масках, передает «Сигнал Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Сегодня в Ленинском районном суде пройдет заседание, в ходе него будет решаться вопрос о национализации группы уральских активов ЖКХ, которые принадлежат бизнесменам Алексею Боброву и Артему Бикову. В частности, они являются основными владельцами «Облкоммунэнерго».

В исковом заявлении указано, что Генпрокуратура выявила нарушения законодательства о противодействии коррупции в действиях должностных лиц правительства Свердловской области, а также компании «Облкоммунэнерго» и ее дочерних структур. Накануне компания опубликовала отзыв на исковое заявление Генпрокуратуры об изъятии в доход государства активов: она не согласна с заявленными исковыми требованиями, а обстоятельства, указанные в иске, не соответствуют действительности. «Облкоммунэнерго» привлечена к участию в деле в качестве третьего лица.

Ирина Пичурина