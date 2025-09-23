ФК «Сочи» уступил ЦСКА

Футбольный клуб «Сочи» в рамках девятого тура Российской премьер-лиги на своем поле встречался с московским ЦСКА. Матч закончился со счетом 1:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Сочи» Фото: ФК «Сочи»

В истории очных встреч между «Сочи» и ЦСКА сыграно 15 официальных матчей. В четырех встречах победу праздновали сочинцы, шесть побед на счету москвичей, еще пять раз соперники поделили очки.

Гости опаснее атаковали и казалось, что один из ударов станет результативным. Но сработало правило «не забиваешь ты — забивают тебе». В концовке первого тайма счет в матче открыл форвард «Сочи» Антон Зиньковский. Во втором тайме москвичи усилили давление, что принесло свои плоды. На 58-й минуте сочинцы нарушили правило в своей штрафной. Пенальти реализовал армеец Иван Обляков, для которого этот матч стал 200-м в составе ЦСКА. Спустя десять минут Иван Обляков вновь отличился после 11-метрового удара. На 96-й минуте Матвей Кисляк забил уже в пустые ворота «барсов». В итоге поражение «Сочи» со счетом 1:3.

В следующем туре в рамках Российской премьер-лиги «Сочи» 28 сентября сыграет на выезде с махачкалинским «Динамо». После девяти туров в РПЛ будущий соперник занимает 12-е место в турнирной таблице и имеет в своем активе девять набранных очков. Сочинцы располагаются на 16-м месте с одним набранным баллом.

Евгений Леонтьев