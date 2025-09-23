Краснодар вошел в топ городов по количеству предзаказов нового iPhone

Сеть магазинов restore начала выдачу предзаказов и продажи iPhone 17. По данным Inventive Retail Group, интерес к новым моделям оказался заметно выше прошлогоднего: количество предзаказов увеличилось почти на 60% в штуках и более чем на 60% в денежном выражении, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Основными рынками стали Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург, на которые пришлось 65% заказов, однако среди наиболее активных регионов оказались также Ростов-на-Дону, Новосибирск, Самара и Краснодар.

Наибольшим спросом пользуется iPhone 17 Pro Max, доля которого составила 62,7% всех заказов. Покупатели чаще выбирали новые цветовые варианты — Cosmic Orange и Deep Blue. Основную часть клиентов составляют мужчины в возрасте 30–35 лет.

В МТС сообщили, что начнут выдачу предзаказов 25 сентября. Спрос на iPhone 17, по их данным, оказался втрое выше по сравнению с iPhone 16.

Вячеслав Рыжков