Кубань вошла в топ-5 регионов по объемам выдач во всех сегментах кредитования

Объединенное кредитное бюро зафиксировало в августе 2025 года максимальные показатели розничного кредитования с начала года: граждане оформили 3,5 млн кредитов на сумму 1,1 трлн руб., что на 11% больше по количеству и на 10% по объему, чем месяцем ранее. При этом в годовом выражении рынок продолжает сокращаться: в августе прошлого года было выдано 5,86 млн кредитов на 1,41 трлн руб.

За восемь месяцев 2025 года заемщики получили 23,37 млн кредитов на 6,44 трлн руб., что вдвое меньше показателей аналогичного периода 2024 года. Наибольший удельный вес в структуре августа заняла ипотека (34% против 25% годом ранее). Доля автокредитов выросла до 16%, тогда как выдачи кредитов наличными и по картам сократились до 29 и 20% соответственно.

В числе регионов с наибольшим объемом кредитования лидируют Москва (131,7 млрд руб.), Московская область (90,6 млрд руб.), Санкт-Петербург (61,4 млрд руб.), Краснодарский край (43,9 млрд руб.) и Татарстан (36,6 млрд руб.).

По уровню кредитной активности населения первое место занял Чукотский АО: на каждые 100 жителей здесь приходилось по 4,4 новых кредита. В Ямало-Ненецком АО показатель составил 3,7, в Ненецком АО и Сахалинской области — по 3,6, в Магаданской — 3,4. Для сравнения, в Москве оформили 2,1 кредита на каждые 100 жителей, в Санкт-Петербурге — 2,5. Наименьшую активность показала Ингушетия — 0,3 кредита.

Вячеслав Рыжков