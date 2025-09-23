На Кубани спрос на препараты для лечения заболеваний печени вырос на 3,7%

В Краснодарском крае с января по сентябрь 2025 года спрос на препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей увеличился на 3,7%. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали аналитики DSM Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Всего с начала 2025 года жители Краснодарского края потратили на покупку препаратов для лечения печени около 763 млн руб., в то время как в 2024 году — 736 млн руб. Объем продаж упаковок составил 837 тыс. штук.

Среди брендов наибольшей популярностью пользовался «Урсосан», на его долю от общего объема продаж пришлось около 21,5%. На втором месте — «Эссенциале» (13,6%), на третьем — «Фосфоглив» (7,8%). Далее идет «Урсофальк» (7,4%) и «Хофитол» (5,1%).

Наиболее популярным производителем стал PRO.MED.CS Praha, a.s., на его долю от общего объема продаж пришлось 21,5%. На втором месте — Sanofi S.A. (13,6%), на третьем — АО «Фармстандарт» (8,9%). Далее идет Dr. Falk Pharma GmbH (7,4%) и замыкает пятерку лидеров Laboratoires Mayoly-Spindler (5,1%).

Алина Зорина