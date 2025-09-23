Ночью над Крымом и другими регионами России сбили 69 БПЛА

В течение прошедшей ночи над территорией Республики Крым и другими регионами России ликвидировали 69 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

БПЛА уничтожили в период с полуночи до 07:00 мск дежурными средствами ПВО. Беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областей, Московского региона, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской областей, а также Республики Крым.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что в период с 15:00 до полуночи дежурными средствами ПВО над Крымом, акваторией Черного моря и другими регионами России ликвидировали 81 украинский беспилотный летательный аппарат.

Алина Зорина