Над Севастополем уничтожили семь БПЛА

Шесть беспилотников уничтожили над акваторией Черного моря рядом с Севастополем, один — над полем в районе Качи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В районе Качи из-за сбитого беспилотника загорелась трава. На месте работают сотрудники МЧС. По словам Михаила Развожаева, никакие объекты ни в городе, ни в акватории моря не пострадали.

«Благодарю силы ПВО и наш Черноморский флот, которые отразили очередную атаку БПЛА на Севастополь», — заявил губернатор.

Ранее Михаил Развожаев сообщал, что над акваторией Черного моря вблизи села Кача в Севастополе уничтожили две воздушные цели. В это время в городе была объявлена воздушная тревога, которую отменили спустя час.

Алина Зорина