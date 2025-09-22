Над акваторией Черного моря уничтожили две воздушные цели

Над акваторией Черного моря вблизи села Кача в Севастополе уничтожили две воздушные цели. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

«Громкие звуки, которые были слышны в городе,— это силы ПВО уничтожили две воздушные цели над морской акваторией и вблизи Качи»,— заявил губернатор.

Согласно предварительной информации, никакие объекты инфраструктуры в городе не пострадали. Военные продолжают работу по ликвидации целей.

Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие и оставаться в безопасных местах. Съемка и публикация работы ПВО запрещена.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Севастополе объявлена воздушная тревога. Общественный транспорт в городе прекратил движение.

Алина Зорина