Спрос на препараты для лечения ожирения на Кубани увеличился на 18,2%

Жители Краснодарского края в период с января по сентябрь 2025 года потратили на препараты для лечения ожирения более 250,4 млн руб. — на 18,2% больше, чем в аналогичный период 2024 года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили аналитики DSM Group.

Объем продаж упаковок препаратов в Краснодарском крае увеличился на 10% . За семь месяцев на территории региона продали более 66,9 тыс. упаковок лекарств, тогда как в прошлом году — 60,8 тыс.

Наиболее популярным препаратом среди жителей Кубани стал «Редуксин», на его долю от общего объема продаж пришлось 42,8%. На втором месте расположился «Голдлайн» (35,9%), на третьем — «Орлистат» (9,5%), далее идет «Листата» (6,8%) и замыкает пятерку «Орсотен» (2,3%).

Среди производителей лидирует ООО «Промомед Рус», на его долю от общего объема продаж препаратов пришлось 42,8%. На втором месте Sever Life Sciences BV (42,7%), на третьем — ПАО «Озон Фармацевтика» (4,9%), далее идет Polpharma SA (3,7%) и Krka, d. d. (2,3%).

