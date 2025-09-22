В Новороссийске полиция проверяет сообщения о массовом отравлении на поминках

Полиция Новороссийска проводит проверку по факту отравления посетителей ресторана во время поминок в селе Кирилловка. Инцидент произошел в субботу, 20 сентября, пишет «АиФ-Юг».

Информация о происшествии появилась в социальных сетях. Согласно публикациям, пострадали 16 человек, пришедших на поминальную трапезу. Автор сообщения указал, что администрация заведения не отвечает на обращения.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю подтвердили регистрацию материала по данному факту в ОМВД России по Новороссийску. Однако в ведомстве уточнили, что официально зафиксировано отравление только одного человека. Проводится проверка обстоятельств произошедшего.

Алина Зорина