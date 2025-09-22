Наблюдал и продавал

Военный суд в Ростове-на-Дону признал Антона Бондаренко, 27-летнего жителя Горловки (в Донецкой Народной Республике), виновным в госизмене в форме шпионажа, а также в публичных призывах к террористической деятельности. Ему назначено 16 лет 6 месяцев колонии строгого режима. На суде фигурант полностью признал вину и отказался от дачи показаний.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону огласил приговор по делу жителя Горловки (ДНР) Антона Бондаренко. Он признан виновным в госизмене в форме шпионажа, а также в публичных призывах к террористической деятельности (ст.275; ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и приговорен к 16 годам 6 месяцам колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как рассказал источник «Ъ-Ростов», знакомый с материалами дела, Антону Бондаренко 27 лет, он родился в Горловке, получил среднее общее образование и до задержания работал электромонтером в филиале «РУЭК» ГУП ДНР «Вода Донбасса». Российское гражданство Бондаренко получил в апреле 2023 года.

Ранее, в марте 2023-го, Антон Бондаренко опубликовал в Telegram-канале о Донецке под новостью о собрании представителей молодежной субкультуры «ЧВК “Редан”» комментарий о том, что на них нужно «кинуть бомбочку». Это следствие инкриминировало как призыв к осуществлению террористической деятельности.

Не позднее мая 2023 года в этом же мессенджере Бондаренко установил контакт с представителем интересов Главного управления разведки министерства обороны Украины, согласился за деньги собирать и передавать сведения о вооруженных силах РФ.

С 3 мая по 20 сентября 2023 года фигурант, по заданию украинской разведки, 14 раз собрал и передал данные о расположении военной техники, а также личного состава армейских подразделений РФ, дислоцированных в Горловке и Горловском районе. 20 ноября 2023 года Бондаренко был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

В суде фигурант полностью признал вину и отказался от дачи показаний.

Из показаний, данных обвиняемым на предварительном следствии, следует, что еще в мае 2022-го начал общаться с пользователем, представившимся волонтером ВСУ. Собеседник рассказал Антону Бондаренко, что помогает обеспечивать армию Украины материальными средствами, а также занимается обменом военнослужащих ДНР.

На следствии Антон Бондаренко заявил, что согласился выполнять просьбы «волонтера», желая помочь своему другу вернуться на территорию ДНР. Изначально просьбы носили бытовой характер, затем задания становились более серьезными и были связаны с необходимостью наблюдения за военной техникой и личным составом вооруженных сил ДНР, а после присоединения республики к России, то и в отношении армии РФ.

Вскоре друг Антона Бондаренко был возвращен на территорию ДНР, и общение подсудимого с «волонтером» приостановилось. Однако, когда пропали еще два товарища Антона Бондаренко, в январе 2023 года он возобновил общение с действовавшим в интересах украинской разведки человеком и снова стал выполнять его задания. Когда Бондаренко предложили в ответ помогать материально, он не отказался и передал реквизиты банковской карты украинского банка, принадлежащие знакомой его матери, которая не знала о происхождении переводимых ей денег.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Мария Иванова