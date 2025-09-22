На Дону объем промышленного экспорта снизился на 10%

По итогам первых семи месяцев 2025 года в Ростовской области объем промышленного экспорта уменьшился на 10%. Он достиг отметки в 1,5 млрд долларов, хотя плановый экспорт по итогам 2025 года составляет 3 млрд долларов. Об этом на заседании экспортного совета сообщил первый замминистра промышленности и энергетики региона Вячеслав Тимченко.

На снижение объемов повлияли действующие санкции. Они значительно затруднили логистические и банковские операции.

Вместе с тем, более чем на 15% выросли поставки текстильных и кожаных изделий (рост на 26,9% и 26,3%, соответственно), целлюлозно-бумажной продукции (22,8%), металлов и изделий из них (16,4%), продукции машиностроительных предприятий (15,2%).

Мария Хоперская