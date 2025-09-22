В Краснодаре вручили удостоверения 52 депутатам новой гордумы

В Краснодаре завершилась процедура вручения удостоверений 52 депутатам городской думы восьмого созыва, представляющим пять политических партий. Об этом сообщила пресс-служба администрации краевого центра.

Из общего числа избранников 39 человек получили мандаты в одномандатных округах, 13 — по партийным спискам. В состав нового парламента вошли представители партий «Единая Россия», КПРФ, «Новые люди», «Справедливая Россия» и ЛДПР. Первое заседание думы запланировано на начало октября.

Избирательная кампания по выборам губернатора Краснодарского края и депутатов городской думы Краснодара прошла с 12 по 14 сентября на 389 участках. За процессом голосования наблюдали 6 тыс. членов избирательных комиссий и 4,5 тыс. наблюдателей: 1 тыс. от кандидатов, 3,1 тыс. от избирательных объединений и 388 от субъектов общественного контроля. Выборы состоялись без нарушений и происшествий.

Алина Зорина