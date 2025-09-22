Более 120 улиц Краснодара временно останутся без света

Завтра, 23 сентября, жители более 120 улиц Краснодара временно останутся без электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба ЕДДС города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С 09:00 до 17:00 электричества не будет по улицам: 1-я Инженерная, 1-я линия, 1-я линия проезд, 2-й Кадетский переулок, 2-я линия, 2-я линия проезд, 3-я линия, 3-я линия проезд, Авиагородок, Айвазовского, Академическая, Алма-атинская, Алуштинская, Архангельская, Архангельский 1-й проезд, Архангельский 2-й проезд, Архангельский 3-й проезд, Архангельский 4-й проезд, Архангельский 5-й проезд, Архангельский 6-й проезд, Артельный 2-й проезд, Артельный 3-й проезд, Артельный 4-й проезд, Артельный 5-й проезд, Аэропортовский проезд, Баканская, Безназванный переулок, Беломорская, Беломорский проезд, Береговая, Богатырская, Бородина, Бородина проезд, Витебская, Витаминная, Вишневый 1-й проезд, Вишневый 2-й проезд, Волжская, Гаражная, Гиагинская, Горогороды квартал, Дальняя, Дзержинского, Димитрова, Динской проезд, Дунайская, Дунайский проезд, Заводовского, Затонная, Звенигородская, Звенигородский 2-й проезд, Звенигородский 3-й проезд, Зеленодольская, Кадетская, Калинина, Каляева, Кирова, Ключевая, Красная, Краснодонская, Краснодонский проезд, Красных Партизан, Кругликовская, Крымская, Кубанонабережная, Кубанонабережный переулок, Луганская, Луговой проезд, Малороссийский проезд, Матросова, Мира, Миргородская, Мостовской переулок, Набережная, Нефтяная, Новгородская, Новгородский проезд, Октябрьская, Офицерская, Парусная, Переправный переулок, Питерская, Пинская, Побережный переулок, Почтовое отделение, Прерывистая, Прерывистый переулок, Пригородная, Пустовойта, Разина, Рашпилевская, Роз, Российская, Ростовское шоссе, Святоникольская, Селезнева. Света также не будет по улицам: Сенная, Скорняжная, Советская, Сормовская, Стабильная, Ставропольская, Таганрогская, Тбилисский проезд, Темрюкская, Тимашевский проезд, Труда, Удачная, Удачный проезд, Уральская, Фрунзе, Чекистов проезд, Челюскина, Чехова, Шевченко и Яровая.

Как отмечает ЕДДС Краснодара, запланированное отключение света затронет не все дома по указанным улицам, а лишь некоторые из них. Дополнительную информацию жители города могут уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66.

Алина Зорина