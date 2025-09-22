На Дону портфель потребкредитов за год уменьшился на 9,5%

По итогам первых семи месяцев 2025 года в Ростовской области портфель потребительских кредитов сократился на 9,5%. Об этом в ходе пресс-конференции «Интерфакса» сообщила управляющая ростовским отделением Банка России Наталья Леонтьева. Такая тенденция наблюдается и в целом по всей России.

Фото: Василий Дерюгин

По словам госпожи Леонтьевой, ЦБ «охлаждает» избыточное кредитование, снижая тем самым повышенный спрос и замедляя рост цен. Однако по-прежнему востребованными у заемщиков остаются кредитные карты. Причина такого явления — беспроцентный льготный период.

Леонтьева также добавила, размер банковских вкладов жителей региона на начало августа 2025 года достиг суммы в 1,2 млрд руб. Это на 15% больше прошлогодних показателей.

Мария Хоперская