На Дону виноградарство и виноделие развиваются за счет поддержки

В 2025 году в Ростовской области площади виноградников увеличатся на 100 га. Развитию отрасли в регионе способствуют меры государственной и региональной поддержки, без которой фермерам и небольшим агропредприятиям невозможно выживать. В этом году на Дону на поддержку виноградарства и виноделия выделят почти 100 млн руб.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Чистяков Фото: Евгений Чистяков

По информации министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, в 2025 году на поддержку отрасли из федерального и регионального бюджетов направят порядка 100 млн руб. Это на 35 млн руб. больше, чем годом ранее. Средства поддержки аграрии получат в форме субсидий, предназначенных для закупки саженцев и закладки новых виноградников.

Сейчас в регионе общая площадь виноградных насаждений превышает 1,7 тыс. га, из которых 1,5 тыс. га являются плодоносящими. В течение пяти лет донские хозяйства планируют увеличить площади плодоносящих виноградников почти вдвое – до 3 тыс. га.

По данным минсельхозпрода Дона, сегодня здесь работают 24 виноградарских предприятия и 16 лицензированных производителей вина. С начала 2025 года в области производство готовой винодельческой продукции, по сравнению с показателем годом ранее, выросло на 21% — до 2,88 млн бутылок, виноматериалов — на 30%. Ростовская область является самой северной территорией России, где выращивают виноград технических сортов (международных и автохтонных) для его дальнейшей переработки. Хозяйства работают в сложных природно-климатических условиях, которые осложняют возвратные заморозки поздней весной и летняя засуха. Поэтому поддержка государства жизненна необходима агропредприятиям.

Так, глава КФХ в Мартыновском районе Юрий Химичев рассказал, что они выращивают больше 10 сортов винограда на 153 га. В этом году фермер стал одним из победителей всероссийской премии «Любимый малый бизнес» и получил 1 млн руб. на развитие предприятия. Хозяйство также пользуется мерами господдержки, которые позволяют стабильно работать в непростых погодных и экономических условиях.

Владельцу «Винодельни Молчанова», кандидату сельскохозяйственных наук Николаю Молчанову за годы развития предприятия удалось увеличить площадь виноградников с 0,5 га до более чем 26 га. «Мы пользуемся мерами господдержки, – рассказал предприниматель. – Так, получили несколько грантов Минсельхоза: первый – на развитие стартапа, второй – на развитие агротуризма, третий – на развитие семейной фермы. Также мы пользуемся субсидиями на закладку лозы, уходные работы за молодыми посадками и эксплуатационными виноградниками».

Учредитель «Усадьбы Саркел» в Цимлянском районе Игорь Губин сообщил, что здесь выращивают виноград 16 га, перерабатывают его, также есть собственная сыроварня, развивают территорию, как объект агротуризма. Это предприятие пользуется мерами поддержки, которые предоставляют государство и работающие в регионе финорганизации.

По словам управляющего Ростовским отделением Сбербанка Константина Бугрима, виноградарство и виноделие в регионе развивается в регионе благодаря энтузиазму аграриев и мерам господдержки, которые совершенствуются. Например, одно время субсидии предоставлялись только на уходные работы на виноградниках, затем стали субсидировать их закладку, и еще позже – применение донских автохтонов, напомнил эксперт. «С начала 2025 года мы поддержали сельхозпроизводителей Дона на общую сумму свыше 57 млрд руб. Более 57 млн руб. — это поддержка виноградарей», — уточнил господин Бугрим.