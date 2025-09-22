Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Губернатор Кубани поручил создать единую концепцию развития парков Краснодара

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил мэру Краснодара Евгению Наумову разработать единую концепцию развития городских парков. Документ должен объединить проекты планировки и зонирования зеленых территорий, а также установить общие правила размещения торговых объектов, сообщает пресс-служба администрации края.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

За последние шесть лет во всех городах и районах Краснодарского края благоустроили 1,4 тыс. зеленых зон. Сейчас в парках Краснодара функционируют 115 аттракционов и 176 торговых точек.

«Важно, чтобы они не выходили на первый план, а были гармонично интегрированы, иначе наши зеленые зоны превратятся в торговые площадки»,— заявил Вениамин Кондратьев.

Для решения поставленных задач губернатор распорядился создать единую концепцию развития каждого парка. План предусматривает определение функциональных зон, актуализацию схем размещения объектов, расчет количества точек питания и торговли, установление единых правил и согласование всех решений с жителями и общественниками.

По словам мэра Евгения Наумова, Краснодар активно занимается благоустройством зеленых территорий. По региональному проекту «Формирование комфортной городской среды», который с 2025 года вошел в национальный проект «Инфраструктура для жизни», облагородили 19 территорий.

В единую концепцию развития парков культуры и отдыха также войдут обновление существующих объектов, организация дополнительных прогулочных троп и зон для отдыха, создание систем автополива, реконструкция сетей электро- и водоснабжения.

«Парки Краснодара требуют обновления, но у городского бюджета не всегда хватает средств на такие масштабные работы. Тем не менее мы планомерно занимаемся их развитием — благоустраиваем территорию, уже снесли более 100 объектов нестационарной торговли»,— отметил мэр.

Наиболее крупными рекреационными зонами Краснодара являются шесть парков культуры и отдыха: имени 30-летия Победы, Рождественский, «Старая Кубань», «Солнечный остров», Городской сад и Чистяковская роща. Последним трем присвоен статус особо охраняемых природных территорий.

