Крымчанина осудили на год за плевок в коробку с флагом РФ

Верховный суд Крыма вынес приговор жителю Первомайского района за плевок в коробку для сбора гуманитарной помощи с изображением государственного флага России и георгиевской ленты. Мужчина 1975 года рождения получил год лишения свободы в колонии-поселении, сообщает пресс-служба суда.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Крымчанин признан виновным в совершении преступлений по ч. 3 ст. 354.1 и ст. 329 Уголовного кодекса — осквернение символа воинской славы и надругательство над государственным символом России.

Инцидент произошел в сентябре 2024 года. По данным суда, житель района в состоянии алкогольного опьянения совершил плевок в коробку для сбора гуманитарной помощи. На ней были изображены государственный флаг РФ и георгиевская лента в форме буквы Z.

«Верховный суд Республики Крым признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 1 год в колонии-поселении»,— сообщили в суде.

Дополнительно мужчине запретили на два года заниматься деятельностью, связанной с участием в публичных и массовых мероприятиях.

Анна Гречко