Три человека пострадали в ДТП с автобусом в Симферопольском районе

Водитель и два пассажира легкового автомобиля пострадали в аварии с рейсовым автобусом в Симферопольском районе. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым

ДТП случилось около 10:15 мск на автодороге Симферополь — Николаевка. Водитель автомобиля Opel Zafira при выезде со второстепенной на главную дорогу не предоставил преимущества рейсовому автобусу «КАВЗ», который следовал со стороны пгт. Николаевка. В результате произошло столкновение двух транспортных средств.

Никто из пассажиров, находившихся в салоне рейсового автобуса, не пострадал. Водитель легкового автомобиля и два его пассажира госпитализированы. 13-летнему мальчику, который также ехал в машине, оказана разовая медицинская помощь.

Госавтоинспекция Симферопольского района проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Алина Зорина