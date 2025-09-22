В Ростовской области число ДТП с нетрезвыми водителями снизилось на 23%
В Ростовской области за первые восемь месяцев 2025 года количество аварий с участием нетрезвых водителей снизилось на 23%. Об этом сообщил врио начальника Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Ростовской области Сергей Сасин.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Вместе с тем, количество таких ДТП, в результате которых погибли люди, уменьшилось на 47%.
За отчетный период выявили свыше тыс. водителей, находящихся в нетрезвом виде. Кроме того, 131 человек сели за руль пьяными повторно.