В Ростовской области число ДТП с нетрезвыми водителями снизилось на 23%

В Ростовской области за первые восемь месяцев 2025 года количество аварий с участием нетрезвых водителей снизилось на 23%. Об этом сообщил врио начальника Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Ростовской области Сергей Сасин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Вместе с тем, количество таких ДТП, в результате которых погибли люди, уменьшилось на 47%.

За отчетный период выявили свыше тыс. водителей, находящихся в нетрезвом виде. Кроме того, 131 человек сели за руль пьяными повторно.

Мария Хоперская