Аварийность на дорогах в Ростовской области уменьшилась на 11,4%

По итогам восьми месяцев 2025 года количество аварий на дорогах в Ростовской области снизилось на 11,4%.Об этом рассказал врио начальника Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Ростовской области Сергей Сасин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Всего за отчетный период произошло 1,6 тыс. ДТП. В 2024 году их было зарегистрировано 1,8 тыс. случаев. В них погибли 280 человек, еще две тысячи — получили ранения.

Количество раненых при этом уменьшилось на 10%, а погибших – на 14,1%.

Мария Хоперская