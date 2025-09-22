В Ростове-на-Дону суд вынес приговор подозреваемому в госизмене

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Антону Бондаренко, которого обвиняли по обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 275 (государственная измена) и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганду терроризма). Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

Как следует из материалов суда, 4 марта 2023 года подсудимый, находясь на территории ДНР, оставил в интернете сообщение, в котором призывал к осуществлению террористической деятельности. Кроме того, осужденный установил контакт с лицом, действующим в интересах главного управления разведки минобороны Украины, и согласился за денежное вознаграждение собирать и передавать сведения о Вооруженных Силах Российской Федерации.

С 3 мая по 20 сентября 2023 года Бондаренко 14 раз собирал информацию о действиях ВС РФ в Горловке и Горловском районе, которые передал через мессенджер сотруднику ВСУ. В ноябре фигуранта задержали правоохранители.

Суд назначил Бондаренко 16,5 лет колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.

Константин Соловьев