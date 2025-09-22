В Ростове реже всего предлагают жилье с видом на реку Дон

В Ростове-на-Дону жилье с видом на водоем является редким и дорогим предложением. Их объем составляет всего 2,3% от общего количества. Об этом свидетельствуют результаты исследований Сбера и сервиса Домклик.

В среднем вид на водоем увеличивает стоимость квадратного метра на 12,4%. Меньше влияют на цену вид на парк (+5,5%) и лес (+4,1%). Наибольшую ценность квартиры с панорамным видом на водоем представляют в Самаре, Ставрополе, Омске, Новосибирске и Нижнем Новгороде. Там надбавка может достигать 20–50%. В Ростове-на-Дону ситуация сложилась иначе: +7,7% за вид на водоем, +6,3% за вид на лес и +2,2% за парковый вид из окна.

Вместе с тем, более 90% квартир на вторичном рынке в крупных городах России предлагаются с видом на стандартные городские пейзажи — дворы или улицы. Вид на парк встречается в 4,3% объявлений, на лес — в 3,1%, а на водоем — всего в 2,5%. Редкой эта опция является для Ростова-на-Дону, поскольку массовое жилье не всегда ориентировано на береговую линию. Немного их и в городах на Волге — Нижнем Новгороде, Казани и Волгограде, а также в Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге. Хотя последний обладает выходом к морю, но массовая застройка там смещена к окраинам и границе с Ленинградской областью.

«Исследование рынка видовой недвижимости особенно актуально с учетом перехода Ростовской области к комплексному развитию территорий. Это новый приоритет донской градостроительной политики, когда застройщики возводят не только жилые дома, но и создают социальную инфраструктуру: парки, скверы, детские сады, поликлиники и т.д. Ожидаем, что со временем объявлений о продаже квартир с видами на леса, парки и водоёмы в Ростове-на-Дону станет больше»,—отметил заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачёв.

Мария Хоперская