Кубань заняла второе место в рейтинге популярных у туристов регионов летом

«Яндекс Путешествия» подвели итоги летнего сезона, отметив, что Краснодарский край вновь вошел в число наиболее востребованных направлений у туристов, а жители региона чаще всего путешествовали внутри Кубани, а также в Москву и Подмосковье. С исследованием ознакомился «Ъ-Кубань».

Основная часть бронирований, как и годом ранее, пришлась на Москву и Московскую область (17%), Краснодарский край (16%) и Санкт-Петербург с Ленинградской областью (13%). Туристы, выбирающие Кубань, в среднем останавливались на три ночи и бронировали жилье за 35 дней до поездки, при средней стоимости около 8 тыс. руб. за ночь.

Жители края оформили на 85% больше бронирований через сервис, причем 96% поездок пришлись на российские направления. На долю местных отелей пришлось 61% всех заявок, в пятерку популярных направлений также вошли Москва и Подмосковье, Крым, Ростовская область и Санкт-Петербург с Ленинградской областью.

Отмечается рост интереса к малым городам: число бронирований в них увеличилось на 84%. Среди наиболее востребованных направлений — Судак, Алушта и Горячий Ключ.

Вячеслав Рыжков