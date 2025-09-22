ВНУТРИ.РФ: ставка на туризм

В Минеральных Водах прошел туристический форум «Внутри.рф», организованный DSS Consulting Services при поддержке «Туризм.РФ», «Кавказ.РФ» и ИД «Коммерсант». На одной площадке представители власти и бизнеса обсуждали, что ждет гостиничную отрасль в ближайшие 10 лет, за счет чего регионы будут повышать свою туристическую привлекательность, какие проекты будут становиться успешными и высокомаржинальными в условиях обеления отрасли и развития внутреннего туризма.

Открыло программу форума «Внутри.рф» пленарное заседание, которое было посвящено тому, как повышать инвестиционную привлекательность регионов и строить в текущих реалиях эффективные проекты.

Заместитель министра экономического развития Ставропольского края Имран Айдамиров рассказал, что Ставрополье — не только житница России, но и один из самых популярных регионов для международного и внутреннего туризма. «Наши традиции оздоровительного туризма в агломерации Кавказских Минеральных Вод существуют уже более 200 лет. В этом наша сила. Креативное сообщество Ставрополья создает уникальные вещи и вдохновляет других. Растет количество талантливых дизайнеров, художников, музыкантов, актеров, IT-специалистов и представителей других творческих профессий»,— отметил г-н Айдамиров. По его словам, платежи в бюджет Ставропольского края от субъектов креативных индустрий за последний год составили 2,41 млрд руб. В крае большую часть сообщества составляют ИП и самозанятые. «Туризм объединяет сферы креативных индустрий. И мы делаем упор на развитие не только агломерации КМВ, а каждого отдельного муниципалитета. На текущий момент доля отрасли в ВРП Ставрополья составляет 4,8%. К 2036 году мы будем стремиться повысить показатель до 7,8%»,— продолжил он.

По его мнению, будущее Ставрополья в конвергенции власти, бизнеса и креативного сообщества. «Именно так формируются благоприятные условия, проекты наполняются смыслом, создаются уникальные продукты, рабочие места, привлекаются инвестиции и повышается качество жизни населения»,— резюмировал спикер.

На сегодняшний день большое количество курортных локаций развивается по принципу ОЭЗ. И Ставрополье не стало исключением. В настоящий момент такая ОЭЗ реализуется на территории четырех курортов Кавминвод (в Ессентуках, Лермонтове, Железноводске и Кисловодске), предполагающая создание 19 тыс. номеров и 15,7 тыс. рабочих мест. По состоянию на сентябрь текущего года инвесторы подписали рамочные соглашения о строительстве гостиниц и санаториев, а власти завершают проектирование инфраструктуры.

Как добавила на форуме «Внутри.рф» замминистра туризма Ставропольского края Елена Шконда, на резидентов ОЭЗ будут распространяться такие привилегии, как льготные условия по ряду налогов, в том числе земельному и на прибыль. Также резиденты смогут на льготных условиях подключаться к объектам инженерной инфраструктуры и арендовать участки без торгов.

Директор департамента развития особых экономических зон «Кавказ.РФ» Владислав Субботин отметил, что в ОЭЗ туристско-рекреационного типа инвестор значительно экономит только на подключении к сетям. «Это экономит 20–25% капитальных затрат инвестора на стадии строительства»,— заверил эксперт. Он напомнил, что «Кавказ.РФ» занимается развитием нескольких ОЭЗ такого типа, но при этом сохраняется дефицит средств размещения. «Надо развивать еще территории. Реализация объектов не успевает за спросом»,— заверил он.

Юлия Бадаш, министр по туризму Удмуртской Республики, поделилась опытом увеличения туристического потока на территории Удмуртии. «Удмуртия – это промышленный регион, а Ижевск вырос из завода. Чтобы привлечь к нему внимание туристов и инвесторов, силами города мы инициируем различные проекты, усиливаем инфраструктуру, создаем точки притяжения, вдыхаем новую жизнь в старые объекты, предлагаем инструменты для реализации инвестпроектов. Делаем все возможное, чтобы бизнесу было проще сюда заходить».

В дискуссиях большое внимание уделялось юридическим аспектам. Никита Филиппов, основатель МГКА «Бюро адвокатов» «Де-юре», заслуженный юрист РФ в своем выступлении отметил, что успех и окупаемость гостиничного проекта зависят от множества нюансов. «Изменения в законодательстве к апарт-отелям пришли на рынок в очень "сыром" виде: не решен вопрос о предотвращении использования апарт-отелей как жилых помещений, не стала более понятной обеспеченность регионов туристическими номерами и качество этих номеров»,— подсветил основные проблемы отрасли Никита Филиппов. По словам эксперта, если в ближайшее время не решить эти вопросы, в дальнейшем это может привести к социальной напряженности и повлечет утрату доверия к покупке юнитов как объекту инвестиций.

Законодательство с каждым годом ужесточается. За неправомерное использование земельного участка сегодня грозит серьезный штраф. Поэтому эксперты подчеркнули, что проекты важно реализовывать в соответствии с текущим законодательством и гостиничной классификацией, иначе это будет чревато серьезными последствиями. Особенно это касается региональных проектов, которые продолжают существовать в своем правовом поле.

Много вопросов в деловой программе форума было посвящено проектированию и строительству различных гостиничных форматов.

На фоне сложных экономических условий, характеризующихся высокой волатильностью и изменением потребительского поведения, российские девелоперы пересматривают свои стратегии и обращают внимание на сферу строительства гостиничных комплексов. Об этом заявил управляющий партнер «Прайм Лайф» Денис Коноваленко в рамках форума «Внутри.рф».

«Ключевым трендом становится диверсификация бизнеса в сторону коммерческой недвижимости, а именно — строительства отелей, которое демонстрирует уникальную устойчивость и инвестиционный потенциал. Девелоперы с опытом создания уникальных жилых комплексов и условий проживания имеют все шансы на успех в гостиничном бизнесе»,— отметил Денис Коноваленко.

По его словам, главным и обязательным условием создания успешного бизнеса, рассчитанного на перспективу, является формирование уникального предложения на рынке гостиничных услуг. «Современный гость ищет не просто место для ночлега — он стремится к впечатлениям, аутентичности и глубокому погружению в культуру места. В этих условиях стратегия, основанная на создании уникальных отелей и реставрации исторических зданий, становится ключевым драйвером успеха»,— подчеркнул г-н Коноваленко.

Булат Шакиров, президент Союза торговых центров: Россия, Беларусь, Казахстан, учредитель и управляющий директор ООО СЗ «Корпорация Остров Первый», в свою очередь поделился планами строительства города будущего — первого искусственного острова в России, который расположится у берегов Сочи. «Каждый проект разрабатывается с большим вниманием к архитектуре и инфраструктуре, задавая новый уровень жизни в городе-курорте и новые тренды»,— подчеркнул г-н Шакиров.

Оживленная дискуссия развернулась вокруг темы маркетинговых инструментов продаж в гостиничных форматах. Инструментов продвижения продуктов на рынке много — от смежных активностей в виде спортивных мероприятий до прямой рекламы, брендирования, позиционирования и пр. Но, по мнению экспертов, невозможно с помощью рекламы или маркетинга спасти изначально некачественный продукт. Именно с него начинается проект. Если он плохо продуман, то маркетинг только подсветит все его слабые места.

Важной составляющей любого гостиничного комплекса является инфраструктура.

Ее разнообразие (санаторно-медицинская и спортивно-развлекательная функции, термальные, общеоздоровительные и бизнес-зоны, коворкинги и пр.) позволяет существенно снижать риски недозагрузки объекта и сглаживать сезонность.

Эксперты заключили, что любая инфраструктура — это затратная статья. И из-за ее избыточности объект может быстро уйти в минус. Отталкиваться нужно прежде всего от потребностей целевой аудитории.

«Премиум-ресторан — часть обязательной инфраструктуры современного гостиничного комплекса, какой бы ни была его концепция. Потому что гастрономический опыт — важная часть любого отдыха и деловой поездки. При этом сама еда может быть ядром уникальной концепции. Тогда гостям предлагаются мастер-классы, дегустации, гастрономические маршруты. Все понимают: важно не только создать комфорт для гостя, но и предоставить услуги, отвечающие его интересам»,— поделился своей экспертизой Александр Кроитор, директор по маркетингу и развитию совместных проектов Novikov Group & Family Garden.

По мнению Ивана Сажина, коммерческого директора международной сети смарт-офисов и коворкингов SOK, одним из главных трендов на сегодняшний день является формирование универсальной среды, которая закрывает потребности современного человека: отдых, здоровье, работа, спорт, развитие, семья. Это уже не набор разрозненных направлений, а сбалансированная инфраструктура вокруг человека и его ценностей. «Мы видим, что будущее — за объединением усилий профессионалов рынка для формирования и реализации подобных мультифункциональных хабов. Уверены: синергия позволит создавать новые финансовые потоки и реальные конкурентные преимущества для проектов наших партнеров»,— отметил в ходе выступления г-н Сажин.

«Уличные воркаут-площадки становятся нормой не только для благоустройства жилых комплексов, но и для территории отелей и курортов, — озвучил тезис в рамках своего доклада Дмитрий Зайченко, генеральный директор «КЕНГУРУ.ПРО».— Спортивные кэмпы, ретриты, уникальные спа, банные комплексы — все это часть новой реальности в индустрии красоты, рассчитанной на здоровье и долголетие. Спортом сейчас занимаются семьями, и люди не планируют отказываться от своих привычек даже на отдыхе»,— заверил эксперт.

Кадровый вопрос проходил красной линией по всей деловой программе форума. Эксперты уделили внимание операционным аспектам, проблемам управления, привлечения и обучения персонала, а также отметили важный тренд, что госслужащие стали проходить всевозможные обучающие программы по туризму, что позволяет им разговаривать с бизнесом на одном языке и быть эффективными в согласовании проектов.

Спикеры форума «Внутри.рф» были едины во мнении, что благодаря создающимся благоприятным условиям для развития туристической отрасли гостиничный сегмент еще долго будет оставаться привлекательным как для девелоперов, так и для инвесторов. Но чтобы гостиничные проекты были успешными на высококонкурентном рынке, важно их реализовывать в соответствии с гостиничной технологией и в рамках существующего законодательства.

