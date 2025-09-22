В Симферопольском районе потушили природный пожар на площади 50 га

Природный пожар на площади 50 га ликвидирован в Симферопольском районе. Об этом сообщает пресс-служба vинистерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым.

Возгорание произошло между селами Ключи и Веселое в районе cолнечных электростанций. На месте работали сотрудники ГУ МЧС России по Республике Крым, МЧС Республики Крым, водовозки и тракторы районной администрации.

Всего для тушения привлекли 47 человек и 15 единиц техники.

Алина Зорина