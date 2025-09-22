В тяжелом весе

Жители Краснодарского края с начала 2025 года потратили на покупку препаратов для лечения ожирения четверть миллиарда рублей, что на 18,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Популярность препаратов врачи объясняют увеличением числа людей, страдающих ожирением: в прошлом году Кубань попала в топ-10 регионов по числу людей с избыточным весом. Кроме того, считают эксперты, фармпроизводители, конкурируя между собой, выпускают новые лекарства, которые вызывают интерес у людей.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

С января по сентябрь 2025 года жители Краснодарского края потратили на приобретение препаратов для лечения ожирения более 250,4 млн руб. Это на 18,2% больше, чем в аналогичный период 2024 года, сообщили «Ъ-Кубань» аналитики DSM Group. В свою очередь, объем продаж упаковок увеличился на 10%: всего за семь месяцев на территории региона продали более 66,9 тыс. упаковок лекарств, тогда как в прошлом году — 60,8 тыс.

Наиболее популярным препаратом среди жителей Краснодарского края стал «Редуксин», на его долю от общего объема продаж приходится 42,8%. На втором месте расположился «Голдлайн» (35,9%), на третьем — «Орлистат» (9,5%), далее идет «Листата» (6,8%) и замыкает пятерку «Орсотен» (2,3%).

По мнению врача-эндокринолога «Инвитро» Лидии Биндюковой, рост продаж препаратов для лечения ожирения в Краснодарском крае может быть связан с увеличением числа людей с избыточным весом и ожирением. Играет роль и реклама препаратов, в том числе в социальных сетях. Одной из причин, по мнению специалиста, может быть конкуренция между производителями и постоянный выпуск новых лекарств, которые вызывают интерес у людей. По словам Лидии Биндюковой, ситуация на Кубани отражает общероссийскую и общемировую тенденции. «Рост этих препаратов в России зафиксирован и по продажам, и по выпуску, что соответствует глобальным мировым тенденциям»,— отмечает эксперт.

По данным FinExpertiza, в прошлом году количество жителей Краснодарского края с лишним весом увеличилось на 10,4%, до 3,2 млн человек. По этому показателю регион занял десятое место в России.

Врач-кардиолог центра кардиологии и хирургии CL Doctor Лусине Саркисян рассказала «Ъ-Кубань», что ожирение является хроническим заболеванием, требующим долгосрочного лечения под наблюдением эндокринолога и при участии кардиолога. Самолечение, особенно если у пациента есть сердечно-сосудистые заболевания, «недопустимо и опасно».

Лидия Биндюкова добавляет, что медикаментозная терапия ожирения оправдана наличием высокого риска осложнений и в случае, если диета и физическая нагрузка не дали желаемых результатов. Не оправдано, если масса тела небольшая и пациент назначает себе препарат самостоятельно, без врачебного контроля.

К примеру, по словам кардиолога Лусине Саркисян, «Орлистат» может снижать всасывание жирорастворимых витаминов, что требует коррекции дозы варфарина. Препараты, влияющие на сердечный ритм и артериальное давление, могут негативно взаимодействовать с антигипертензивными и антиаритмическими средствами.

Врач-эндокринолог Лидия Биндюкова также отмечает некоторые риски и противопоказания применения популярных препаратов. По ее словам, «Редуксин» и «Голдлайн» содержат сибутрамин — по сути, это одно лекарство, которое имеет разные названия из-за разных производителей. Сибутрамин оказывает влияние на центральную нервную систему, уменьшая аппетит и ускоряя насыщение. Он противопоказан при психиатрических заболеваниях и при приеме антидепрессантов. Кроме того, может вызывать тахикардию и подъем артериального давления.

Эксперты сходятся во мнении, что такие препараты являются лишь вспомогательным средством, а не «волшебной таблеткой». Их эффективность напрямую зависит от изменения образа жизни, от налаживания режима питания, физической активности, сна и психологического состояния.

Алина Зорина