В Анапе пройдет семейный фестиваль спорта Anapa Vino Trail 2025

С 10 по 12 октября в Анапе состоится семейный фестиваль спорта Anapa Vino Trail 2025. В его рамках пройдут: интерактивный беговой квест, детский старт, а также трейловые забеги на 15, 35 и 50 километров. Дистанции будут пролегать по пересеченной местности, в том числе среди живописных пейзажей рядом с винодельнями. На Театральной площади будет работать выставка ЭКСПО, сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

Оргкомитет, посвященный Anapa Vino Trail 2025, провела временно исполняющая полномочия мэра курорта Светлана Балаева. В работе оргкомитета участвовали заместитель гендиректора ООО «Архитектура спорта» Сергей Макеенков, депутаты Совета Анапы, представители правоохранительных органов и других ответственных структур.

«Наша задача — обеспечить всестороннюю безопасность и предусмотреть все, чтобы запланированные мероприятия прошли на высоком организационном уровне и оставили яркие впечатления как у спортсменов, так и у гостей фестиваля»,— отметила Светлана Балаева.

Спортивный праздник, в частности, пройдет на территории виноделен, которые организуют знакомство со своим ремеслом. Участников ждет не только бег, но и яркие впечатления, обещают организаторы.

В настоящее время на участие в Anapa Vino Trail 2025 уже поступили заявки от спортсменов из 51 региона и 128 городов России, а также стран ближнего зарубежья. Возрастные группы участников: 18–29 лет, 30–39 лет, 40–49 лет, 50–59 лет, 60 лет и старше.

Участники совещания обсудили вопросы трансфера, ограничения дорожного движения на участках городских улиц и обеспечения безопасности на протяжении маршрута каждого забега.

Василий Хитрых