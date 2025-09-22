Полиция в Ростове-на-Дону проводит проверку после жестокого обращения с ребенком

В Ростове-на-Дону полиция проводит проверку по факту жестокого обращения с ребенком. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В полицию обратился житель многоквартирного дома на улице Висаитова. Он показал видео из домового чата, на котором запечатлено, как женщина совершает «противоправные действия в отношении ребенка». В социальных сетях распространяется запись, на которой девушка спускается с коляской по лестнице, при этом сильно шатается. На место прибыли оперативники, которые установили личность девушки и задержали ее. При осмотре несовершеннолетнего телесных повреждений не обнаружили.

«В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», — говорится в сообщении МВД.

Константин Соловьев