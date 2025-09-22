Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Оперштаб Кубани опроверг фейк о сборе паспортов безопасности религиозных объектов

В религиозные организации Кубани стали поступать поддельные письма с требованием направить паспорта безопасности объектов якобы по запросу ФСБ России. В оперштабе Краснодарского края опровергли рассылку, подчеркнув, что подобные запросы никогда не направлялись.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как отмечают власти, один из очевидных признаков фальсификации — использование адреса бесплатного почтового сервиса, что не практикуется государственными структурами для официальной переписки.

По факту распространения поддельных писем начата проверка, устанавливаются лица, организовавшие рассылку, и ее цели.

Вячеслав Рыжков

