Оперштаб Кубани опроверг фейк о сборе паспортов безопасности религиозных объектов
В религиозные организации Кубани стали поступать поддельные письма с требованием направить паспорта безопасности объектов якобы по запросу ФСБ России. В оперштабе Краснодарского края опровергли рассылку, подчеркнув, что подобные запросы никогда не направлялись.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Как отмечают власти, один из очевидных признаков фальсификации — использование адреса бесплатного почтового сервиса, что не практикуется государственными структурами для официальной переписки.
По факту распространения поддельных писем начата проверка, устанавливаются лица, организовавшие рассылку, и ее цели.