Оперштаб Кубани опроверг фейк о сборе паспортов безопасности религиозных объектов

В религиозные организации Кубани стали поступать поддельные письма с требованием направить паспорта безопасности объектов якобы по запросу ФСБ России. В оперштабе Краснодарского края опровергли рассылку, подчеркнув, что подобные запросы никогда не направлялись.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как отмечают власти, один из очевидных признаков фальсификации — использование адреса бесплатного почтового сервиса, что не практикуется государственными структурами для официальной переписки.

По факту распространения поддельных писем начата проверка, устанавливаются лица, организовавшие рассылку, и ее цели.

Вячеслав Рыжков