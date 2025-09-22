Экс-супруга вице-губернатора Чемезова не признает вину по делу о мошенничестве

Экс-супруга врио вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова и председатель Свердловского союза женщин Ирина Чемезова не признает свою вину по уголовному делу о мошенничестве, рассказал «Ъ-Урал» ее адвокат Михаил Яшин. Напомним, госпожа Чемезова находится под домашним арестом. Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга избрал ей такую меру в связи с обвинением по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

«Дело сфабриковано; нашей версией событий вообще никто не интересовался. То, на что указывает следствие — это хозяйственный спор об исполнении договора и не более, что не может быть поводом для возбуждения уголовного дела и привлечения кого-либо к ответственности»,— рассказал «Ъ-Урал» адвокат Яшин. Он добавил, что Ирина Чемезова вину не признает и будет использовать «все законные способы» для того, чтобы доказать безосновательность претензий в свой адрес.

Михаил Яшин уточнил, что определение суда о мере пресечения в виде домашнего ареста уже обжаловано в вышестоящем суде.

Напомним, госпожа Чемезова проходит в качестве третьего лица по делу об изъятии активов у уральских бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва. Сам Олег Чемезов является ответчиком. Ранее он сообщал, что у семьи арестованы счета. В исковом заявлении (имеется в распоряжении редакции «Ъ-Урал») заявлялось, что Олег Чемезов взял «шефство над холдингом» («Корпорацией СТС» Бикова и Боброва).

«Взамен их структуры на постоянной основе предоставляют Олегу Чемезову, его родственникам и доверенным лицам на льготных условиях услуги и имущество. Так, под видом договора купли-продажи его супруге по номинальной стоимости передана высоколиквидная недвижимость в Сысертском районе Свердловской области»,— указывалось в иске.

Сама госпожа Чемезова отрицает какую-либо связь с бизнесменами и их компаниями. «Ни я, ни моя семья не имеет никакого отношения к "Компании СТС" и "Облкоммунэнерго". Участок в Сысерти я купила за свои собственные деньги, заключив договор купли-продажи, а также перевела по банковским реквизитам фирме, у которой купила участок (которая никакого отношения не имеет к Бикову и Боброву), официальную, являющуюся рыночной ценой, сумму!»,— сообщила она у себя в Telegram-канале.

Также она рассказывала, что ее зарубежный актив — отель в Черногории находится на продаже.

Мария Игнатова