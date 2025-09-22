На Кубани подросток с опозданием получил медпомощь из-за ошибки врача

Врач в Усть-Лабинском районе не заметил перелом костей стопы у 14-летнего пациента, из-за чего подросток получил необходимую медицинскую помощь с опозданием. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Школьник поступил в больницу после дорожно-транспортного происшествия. Ему назначили рентгенографию, однако доктор не увидел перелом костей стопы на снимке. Правильный диагноз поставили позже, что привело к задержке в оказании необходимой медицинской помощи.

Прокуратура Усть-Лабинского района провела проверку по жалобе родителей подростка на качество медицинского обслуживания. По итогам прокурорской проверки руководству больницы направили представление об устранении нарушений. Медицинского работника, допустившего ошибку, привлекли к дисциплинарной ответственности.

Сейчас подросток полностью выздоровел после полученной травмы.

Алина Зорина