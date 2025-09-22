В Белореченске задержали курьеров, обманувших врача-кардиолога на 15 млн рублей

В Белореченске задержали троих мужчин, которые обманули 70-летнюю врача-кардиолога из Краснодарского края на 15 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Злоумышленники позвонили медику и убедили, что с ее счета перевели крупную денежную сумму в недружественную страну. Чтобы снять подозрения, потерпевшая передала все накопления курьеру, который показал документ — якобы подтверждение передачи средств сотруднику ФСБ.

Полученные деньги курьер отдал сообщникам. Часть суммы они потратили, остальное планировали зачислить на счета кураторов схемы.

При задержании у преступников изъяли 11,4 млн руб. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы, они заключены под стражу. Изъятые средства вернут владельцу.

Алина Зорина