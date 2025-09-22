В спортшколы олимпийского резерва Кубани закупят оборудование на 9,5 млн рублей

В Краснодарском крае в спортивные школы олимпийского резерва закупят оборудование на 9,5 млн руб. в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Фото: Telegram-канал Анны Миньковой

По словам председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, необходимо развивать спортивную инфраструктуру в целях увеличения числа людей, систематически занимающихся физкультурой и спортом. Показатели госпрограммы поручено выполнить в срок.

Средства направляют на приобретение и установку оборудования для небольших спортивных площадок. Такие площадки создаются в сельских районах, малых городах и других населенных пунктах. Также деньги выделяются на создание условий для подготовки спортивного резерва, предоставление финансовых вознаграждений талантливым спортсменам и строительство современных «умных» спортивных объектов.

Как рассказал в ходе заседания правительственной комиссии вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов, в рамках реализации госпрограммы в 2025 году за счет федерального и краевого бюджетов приобретено восемь комплектов спортивно-технологического оборудования для спортивных площадок в Белоглинском, Гулькевичском, Ейском, Каневском, Крыловском, Лабинском, Мостовском и Северском районах. Условия подготовки спортивного резерва были улучшены в 29 организациях. Более 70 спортсменов, занимающихся в организациях дополнительной спортподготовки, получили выплаты.

Правительственная комиссия также проанализировала эффективность использования средств субъектами РФ для увеличения доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом. В Краснодарском крае этот показатель составляет почти 68%. На заседании обсуждались меры по улучшению медико-биологического обеспечения российских спортсменов, включая тех, кто занимается адаптивным спортом.

Алина Зорина