Суд по делу экс-главы МРСК Северного Кавказа перенесли в Ростов

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа перенес разбирательство спора между компаниями «Русмаркет» и «Энергия и К» из Ставропольского края в Ростовскую область по требованию Генпрокуратуры. Об этом сообщил «КоммерсантЪ».

По версии следствия, «Русмаркет», входящий в структуру экс-руководителя ОАО «МРСК Северного Кавказа» Магомеда Каитова, участвовал в фиктивной операции. По данным прокуратуры, по заказу «Энергии и К» компания возвела в Ставропольском крае 25 вышек связи за 92 млн руб., но зарегистрировала объекты только на себя и вывела в теневой оборот около 100 млн руб.

Генпрокуратура полагает, что схема работала благодаря личным связям. Мать руководителя «Русмаркета» Даниила Лысенко — председатель Арбитражного суда Ставрополья Лариса Лысенко — передала иск судье Марине Керимовой, с которой проработала свыше 30 лет. Решение о рассмотрении дела коллегия судей приняла с нарушением норм, а сама Лариса Лысенко препятствовала передаче информации ФНС.

Первоначально суд первой инстанции и апелляция встали на сторону «Энергии и К», однако после кассационной жалобы прокуратуры решение отменили и направили на повторное рассмотрение.

В настоящее время Генпрокуратура через московский суд добивается конфискации активов, которые, по ее версии, приобретены за счет преступных схем Каитова. Процесс пройдет в Ростове для исключения конфликта интересов и обеспечения объективного разбирательства.

