В Ростове-на-Дону спрос на вторичные квартиры вырос на 6%

Интерес к покупке квартир на вторичном рынке в Ростове-на-Дону вырос на 6% по итогам августа 2025 года. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе «Авито».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

С начала года предложение такой жилплощади в целом по России выросло на 14%, в столице региона – на 12%. Конкретнее, в городе увеличился выбор однокомнатных (+14%), двухкомнатных (+13%), трехкомнатных квартир (+5%), а также студий (+18%). В Ростове-на-Дону с начала года интерес к квартирам вырос на 1%, а спрос вырос на однокомнатные квартиры (+5%). По сравнению с июлем 2025 года в городе рост интереса к готовым квартирам увеличился на 6%. В Ростове-на-Дону средняя стоимость за кв. м. составила 127 тыс. руб.

По данным Роскадастра, за месяц продажи на вторичном рынке жилья в России сократились на 3% — со 150 тыс. до 146 тыс. заключенных договоров купли-продажи.

Константин Соловьев