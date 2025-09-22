Глава Приуральского района объявил об отставке и переходе в заксобрание ЯНАО

Глава Приуральского района Иван Сакал написал заявление о досрочном прекращении полномочий в связи с избранием депутатом законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) от «Единой России» (ЕР). На своей странице во «ВКонтакте» он заверил, что продолжит «работу на пользу жителей, но уже в новом качестве».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марина Трескова (слева) и Иван Сакал (второй слева)

Фото: Пресс-служба законодательного собрания ЯНАО Марина Трескова (слева) и Иван Сакал (второй слева)

Фото: Пресс-служба законодательного собрания ЯНАО

«Вместе мы смогли реализовать немало важных проектов и инициатив, которые принесли пользу любимому району. Желаю нашему Большому Приуралью процветания и благополучия. Верю, что впереди нас ждут новые свершения и победы»,— написал господин Сакал.

Иван Сакал получил мандат в заксобрании ЯНАО от мэра Лабытнанги Марины Тресковой (ЕР), которая отказалась от места в окружном парламенте по единому округу (партсписку ЕР). Предполагается, что госпожа Трескова возглавит администрацию нового муниципалитета, созданного после объединения Приуральского района и Лабытнанги. Против образования Большого Приуралья с населением в 41 тыс. человек в начале выступили местные жители, однако в декабре 2024 года Иван Сакал и Марина Трескова презентовали проект туристического развития Приуральского района на сумму в 31 млрд руб. депутатам заксобрания ЯНАО и заявили о необходимости создания объеденной администрации с Лабытнанги. Окружной парламент поддержал программу от двух глав и одобрил слияние муниципалитетов.

Иван Сакал возглавлял администрацию Приуральского района с 2016 года. Ранее, с 1997 года, он работал в мэрии Салехарда: курировал вопросы национальной и конфессиональной политики, городского маркетинга, деятельности СМИ и общественных объединений. В 2001 году получил должность главного специалиста отдела по взаимодействию с территориями комитета по МСУ и муниципальной реформе, являлся консультантом заместителя главы Ямала, затем возглавлял управление документационного и информационного обеспечения аппарата губернатора ЯНАО. С 2006 года работал первым заместителем главы Приуральского района — курировал вопросы землепользования и охраны окружающей среды; имущественных отношений; развития сельскохозяйственного производства и защиты экономических интересов коренных малочисленных народов Севера.

Голосование на выборах депутатов заксобрания ЯНАО проходило 12-14 сентября. По его итогам ЕР получила 18 мандатов, ЛДПР — два, КПРФ и «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду» — по одному. Явка по сравнению с выборами предыдущего созыва в 2020 году выросла на два процентных пункта, составив 49,35%. Среди глав муниципалитетов округа о своей отставке в связи с переходом в региональный парламент также заявил Андрей Кугаевский (ЕР), который возглавлял Ямальский район в 2001-2007 и 2012-2025 годах.

Василий Алексеев