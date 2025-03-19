Ямал объединяет

Заксобрание Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) приняло решение объединить Приуральский район и город Лабытнанги. К 2026 году власти планируют провести выборы депутатов думы и избрать главу нового муниципалитета. Его население составит 41 тыс. человек, а называться он будет Приуральским районом — Большим Приуральем.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Приуральского района ЯНАО Иван Сакал и глава Лабытнанги Марина Трескова

Фото: Пресс-служба законодательного собрания ЯНАО Глава Приуральского района ЯНАО Иван Сакал и глава Лабытнанги Марина Трескова

Фото: Пресс-служба законодательного собрания ЯНАО

Решение об объединении муниципалитетов депутаты дум Приуральского района и Лабытнанги поддержали единогласно и внесли соответствующее предложение на рассмотрение заксобрания ЯНАО. «Цель законопроекта обеспечить эффективное развитие объединенного муниципалитета: повысить ресурсные возможности Приуральского района, расширить его финансовую независимость и конкурентные преимущества»,— подчеркнул на заседании окружного парламента глава района Иван Сакал.

Мэр города Лабытнанги Марина Трескова заверила, что власти двух муниципалитетов провели «большую работу» по изучению мнения жителей, которые «увидели перспективу развития объединенного Приуральского района». «Мы готовы засучив рукава идти вперед, меняя жизнь людей к лучшему, ради их будущего и будущего нашего Ямала»,— отметила глава.

Перспектива объединения Приуральского района и Лабытнанги обсуждалась с апреля 2024 года. Сначала она не встретила поддержки жителей: местные депутаты заявляли, что «против выступает 99% населения». В декабре Марина Трескова и Иван Сакал представили заксобранию ЯНАО проект туристического развития Приуральского района, на который необходим 31 млрд руб. при годовом бюджете муниципалитета в 5 млрд руб. Госпожа Трескова добавила, что программа из организационных и экономических соображений предусматривает реформу органов МСУ — создание объединенной администрации Приуральского района. Парламентарии большинством голосов поддержали представленную программу развития Большого Приуралья.

Госпожа Трескова пояснила, что в состав нового муниципалитета войдет один город, одна деревня, четыре села и семь поселков с общей численностью 41 057 человек. Местную администрацию, которая будет расположена в Лабытнанги, возглавит глава Приуральского района сроком на пять лет. Представительный орган будет сформирован по итогам выборов, в него войдут 20 депутатов.

«Структура органов МСУ практически не изменится. Дума назначает главу, создает администрацию, утверждает ее структуру. Глава города утверждает штатное расписание и формирует состав»,— добавила она.

Марина Трескова отметила, что до 27 июня планируется утвердить границы избирательных округов нового муниципалитета и 12-14 сентября провести выборы депутатов думы Приуральского района. Конкурс на пост главы администрации будет объявлен на первом заседании представительного органа 16 сентября, голосование за кандидатов пройдет 17 октября. Бюджет Приуральского района планируется принять 19 ноября. Переходный период, в рамках которого будут сформированы органы МСУ нового муниципалитета, завершится 1 января 2026 года.

«Чтобы реформа прошла максимально безболезненно для жителей, с 24 марта начинает работу штаб — главный координирующий орган, его задача обеспечить контроль за всеми организационными мероприятиями. Для решения конкретных задач будут созданы межмуниципальные и межведомственные рабочие группы»,— добавила госпожа Трескова. По ее словам, рабочие группы из «наиболее квалифицированных юристов» города Лабытнанги и Приуральского района начнут разработку устава нового муниципалитета, бюджета на 2026 год, обновленной программы социально-экономического развития и кадровой политики.

Марина Трескова отметила, что при штабе будет работать ситуационный центр для обратной связи с местными жителями.

«Как только поступает запрос, который тревожит население, центр отрабатывает его по горячей линии или выносит на рассмотрение всего штаба»,— пояснила она.

По ее словам, у жителей муниципалитета сохранятся все льготы, которые были предоставлены им в Лабытнангах и в Приуральском районе.

«Мы продолжим реализацию всех проектов, запущенных и в городском округе, и в районе. Примем все необходимые меры, чтобы ни один вопрос жителей не остался у нас без ответа»,— заверила она.

Депутат от КПРФ Елена Кукушкина перед голосованием призвала власти пересмотреть подход к оптимизации здравоохранения и не допустить закрытие ночных стационаров в населенных пунктах района. Председатель заксобрания Сергей Ямкин («Единая Россия») напомнил, что парламентарии рассматривали вопрос об объединении муниципалитетов около года и предложил перейти к голосованию.

Законопроект поддержало большинство депутатов, один — воздержался.

Василий Алексеев