Артист Ростовской филармонии Юрий Пономарев скончался на 82-м году жизни

В Ростовской области умер заслуженный артист России и мастер художественного слова Юрий Пономарев — ему исполнился 81 год. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

«Юрий Николаевич долгие годы работал артистом творческого объединения «Классик-концерт» Ростовской филармонии. Служению искусству он посвятил более полувека, представляя зрителям произведения российской классики и зарубежной литературы»,— отметили в ведомстве.

По информации пресс-службы, артист активно гастролировал по стране вместе с женой Лилией Никольской, выступая как на крупных площадках, так и перед сотрудниками предприятий и строителями БАМа.

Валентина Любашенко