На Дону спрос на отделочные товары увеличился вслед за их подорожанием

В Ростовской области отделочные материалы заняли 14% от общего объема продаж строительных и ремонтных товаров в августе 2025 года. Об этом сообщает «Домостройдон.ру» со ссылкой на руководителя категории «Строительство и ремонт» на платформе «Авито» Александру Альбицкую.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По данным эксперта, отделочные материалы стали товаром с наибольшим покупательским спросом. В тройку востребованных категорий также вошли листовые материалы и пиломатериалы — на каждую из них пришлось по 10% от всех продаж в сегменте.

«Годом ранее рыночная картина была иной: первенство удерживали пиломатериалы с 11%, в то время как отделочные и сыпучие материалы делили вторую позицию с показателем по 10%»,— отметила госпожа Альбицкая.

Аналитики связывают рост спроса на финишные покрытия и декор с сезонным всплеском активности в сфере частного ремонта и отделки новых помещений.

Валентина Любашенко