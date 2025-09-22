В Ростовской области более 1,8 тысячи юрлиц закрылись в первом полугодии

В Ростовской области в первом полугодии 2025 года было зарегистрировано 1470 юридических лиц, прекратили свою деятельность 1842 организации. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе регионального управления федеральной налоговой службы.

Чаще всего за это время создавались и прекращали свою деятельность организации, связанные с торговлей и строительством.

В общем количестве новых организаций 89% из вновь созданных в первом полугодии 2025 года юридических лиц являются субъектами малого и среднего предпринимательства. Уточняется, что 11% организаций не включены в реестр малого и среднего предпринимательства из-за несоответствия требованиям федерального закона.

«Налоговые органы активно ведут работу по актуализации реестра. В данном случае речь идет о порядке исключения из государственного реестра недействующих юридических лиц, то есть тех, кто не отчитывается более 1 года, не имеет движения средств по своим счетам, а также юридических лицах, в отношении которых в реестр внесена запись о недостоверности сведений, например, об адресе места нахождения организации», — пояснили в ФНС.

Константин Соловьев