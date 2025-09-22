ТАСС: Россия завершит поставки ЗРК С-400 в Индию в 2026 году

Россия завершит поставки пяти зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» в Индию в 2026 году, пишет ТАСС со ссылкой на источник в системе военно-технического сотрудничества. По информации агентства, Москва также направила предложение Нью-Дели о поставке и локализации производства истребителей Су-57.

«Россия завершит выполнение контракта на поставку в Индию пяти ЗРС С-400 "Триумф" в 2026 году. К настоящему времени поставлены четыре такие системы, поставка пятой завершится в следующем году»,— сказал собеседник ТАСС.

Индия договорилась с Россией о закупке пяти дивизионов С-400 в 2018 году. Сумма сделки составила $5,4 млрд. Поставки начались в 2021 году. В августе 2025-го советник премьера Индии по нацбезопасности Аджит Довал попросил секретаря Совбеза Сергея Шойгу ускорить процесс.

ЗРК С-400 «Триумф» стоят на вооружении армии России с 2007 года. За счет радара с дальностью обнаружения до 400 км и ракет ЗРК способен отслеживать и поражать до десяти целей одновременно. Премьер Индии Нарендра Моди говорил о вкладе С-400 в противовоздушной обороне страны в период войны с Пакистаном в мае 2025-го.