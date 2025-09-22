Бастрыкин поручил расследовать нарушение прав жильцов многоэтажки в Ростове

Глава Следственного комитета России поручил возбудить уголовное дело по информации о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в Ростове-на-Дону по ул. Шаумяна. Об этом сообщает информационный центр СК России.

Поводом для расследования стали сообщения в сети интернет о том, что объект культурного наследия регионального значения — здание 1910 года постройки, находится в непригодном состоянии: несущие конструкции и фасад разрушаются, из-за нарушения целостности кровли регулярно затапливаются жилые помещения.

«Сроки проведения капитального ремонта строения, несмотря на вступившее в 2006 году в законную силу судебное решение, неоднократно переносятся, последний раз — на 2026 год. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли»,— отмечают в ведомстве.

По данному факту СУ СК России по Ростовской области организована процессуальная проверка.

Доклад о ходе и результатах расследования должен быть представлен главе СК России. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Наталья Белоштейн