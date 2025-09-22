ЦСКА почистил карму

В заключительном матче девятого тура чемпионата России ЦСКА на выезде не без труда одолел «Сочи» — 3:1. Уступая после первого тайма, столичный клуб переломил ход игры благодаря двум пенальти. Победа вывела армейцев на второе место в турнирной таблице, а их отставание от лидера сейчас составляет всего одно очко.

Ярко выглядевший в начале сезона ЦСКА допустил две осечки кряду, проиграв «Ростову» в чемпионате и «Балтике» в Кубке России. Но говорить о том, что у команды Фабио Челестини наступил спад, было преждевременно, ведь к поражениям привело скорее стечение обстоятельств.

В матче с ростовчанами все решила ошибка голкипера Игоря Акинфеева, что с ним случается крайне редко, а еще армейцев тогда подкосили сразу два удаления. Калининградцам же они уступили лишь в серии пенальти, чуть-чуть не дотянув до победы в основное время. Так что в их противостоянии с явным аутсайдером премьер-лиги не стоило ждать интриги, даже несмотря на отсутствие дисквалифицированных Матеуса Алвеса и Милана Гайича, а также по-прежнему травмированного Кирилла Глебова и простудившегося Игоря Дивеева.

К тому же новому главному тренеру Игорю Осинькину не удалось остановить падение «Сочи». При нем черноморцы не устояли перед «Крыльями Советов» в чемпионате и уж совсем безнадежно смотрелись в недавней кубковой встрече с московским «Динамо», потерпев два поражения с общим счетом 0:6. Сложно было представить, что они могли противопоставить ЦСКА.

На первых минутах соперники обменялись штрафными ударами в опасной близости от ворот, причем Яхья Аттьят-Алла исполнил стандарт гораздо острее, чем полузащитник гостей Иван Обляков.

Но вскоре армеец пробил куда лучше, когда заменивший Гайича на позиции правого защитника Рамиро Ди Лусиано навесил ему на голову.

Вратарь «Сочи» Юрий Дюпин не доставал мяч, который, к счастью для него, пролетел рядом со штангой. Хозяева ответили моментом Мартина Крамарича после передачи Сергея Волкова и вообще старались действовать на встречных курсах, а не отсиживаться в обороне, однако тот же Обляков так их пару раз «встретил», что Дюпину пришлось потрудиться, чтобы сохранить нули на табло.

А ближе к перерыву, когда показалось, что москвичи уже прочно завладели инициативой, у черноморцев выстрелил Антон Зиньковский. Арендованный у «Спартака» хавбек обыгрался с Аттьят-Алла, который накрыл прессингом Ди Лусиано, улизнул от Матвея Кисляка и так врезал из-за штрафной площади под дальнюю штангу, что даже Акинфеев не вытащил.

Поведя 1:0, «Сочи» на кураже вполне мог забить еще.

Волков прорвался к воротам с правого фланга и хотя заработал только угловой, центральный защитник Неманья Стоич едва не дожал ситуацию, но ударил головой с близкой дистанции над перекладиной. Слева активничал герой первого тайма Зиньковский, а Крамарич создавал напряжение внутри штрафной. В одном из эпизодов только блок Кисляка избавил армейцев от неприятностей. Впрочем, им и так было неприятно проигрывать последней команде чемпионата.

На второй тайм Челестини выпустил бразильцев Алеррандру и Энрике Карму, который дебютировал в кубковом матче с «Балтикой». Перестановки носили ярко выраженный атакующий характер, и ЦСКА заметно усилил давление на сочинские ворота. А благодаря Карму гости быстро улучшили свою карму. 18-летний воспитанник «Сан-Паулу» удачно попал мячом в руку центрального защитника Александра Солдатенкова рикошетом от бедра, и арбитры пришли к мнению, что это повод для назначения пенальти. Обляков с 11 м восстановил равенство, а вскоре хозяева еще раз нарушили правила в штрафной, когда Солдатенков неаккуратно махнул ногой и задел Кисляка. Обляков уверенно реализовал и второй пенальти.

Теперь обстоятельства складывались уже в пользу армейцев.

При этом у Карму был хороший шанс практически определить исход матча, когда он немного пожадничал с пасом и попытался все сделать сам, но не сумел разобраться с Дюпиным.

В результате концовка получилась нервной. Александр Коваленко опасно бил с острого угла, и москвичам повезло, что Акинфеев кончиками пальцев дотянулся до мяча. Крупно фартануло им и после того, как Кирилл Заика из убойного положения, когда и Акинфеев вряд ли бы помог, угодил в своего одноклубника Крамарича. В итоге сочинцы, что называется, сняли вратаря, который на последней минуте побежал спасать команду к чужим воротам, и пропустили в пустые от Кисляка.

ЦСКА победил 3:1 и с 18 очками поднялся на второе место.

Александр Ильин