«Зенит» сыграл лучше лучшего

В главном матче девятого тура нынешнего российского первенства, столкнувшем два лучших клуба первенства предыдущего, «Зенит» одержал важнейшую во всех смыслах — и в психологическом, и в турнирном — победу, одолев действующего чемпиона страны «Краснодар» в гостях — 2:0. Оба гола зенитовцы, которые после этого успеха подобрались к по-прежнему лидирующим в турнире краснодарцам на расстояние в три очка, забили во втором тайме.

В матче двух российских футбольных флагманов тот, что вышел на него в ранге действующего обладателя чемпионского титула, некоторое время с удовольствием играл перед соперником могучими мускулами. Какой-нибудь наивный человек, привыкший доверять первым впечатлениям, мог бы даже решить, что «Зениту» не отвертеться от трепки. Слишком часто краснодарцы — возле его штрафной и внутри нее, слишком часто получают мяч в расстрельных позициях. И зенитовцам везет, что вратарь Денис Адамов начеку, когда в упор стреляет Жуан Батчи или когда у Никиты Кривцова вместо плотного удара выходит срезка.

Глаз все время цепляется за легкость, с которой краснодарцы преодолевают середину поля, хотя, по идее, она ведь должна быть трансформирована гостями в пограничную полосу, чтобы шагу без контроля не ступить. А еще он цепляется за то, что у «Зенита» так же резво рвануть вперед не выходит: его-то притормаживают. Исключение — неплохой проход слева Луиса Энрике. Но на подвигах героев-одиночек далеко не уедешь.

Доверять этим впечатлениям, конечно, не стоило. Потерпевший «Зенит» вскоре уже был на равных с «Краснодаром».

Более того, теперь невозможно было отделаться от мысли, что возникшее чувство собственного превосходства слегка опьянило краснодарцев. Забыли о том, что совсем уж раскрываться во встречах с петербуржцами опасно: рано или поздно нащупают связи — и тогда придется страдать самим.

В общем, на поле было жарко: волны атак в обе стороны, стандарты, борьба, фолы. Все это баланса, впрочем, не нарушало, хотя выглядел он ужасно хрупким.

Нарушен баланс был уже во втором тайме. «Краснодар» очутился безумно близко к голу, когда провел серию ядовитых наскоков на тылы «Зенита». Главным петербургским спасителем стал Вильмар Барриос, который не позволил Джону Кордобе ударить с линии вратарской — встал перед ним скалой.

Зенитовский ответ был убийственным.

Луис Энрике увидел открывшегося у левого края штрафной Максима Глушенкова, отдал ему удобный пас, а голкипер Станислав Агкацев, вроде бы успев закрыть ближний угол, пропустил мяч между ногами.

«Краснодар», разумеется, рванул отыгрываться. И стадион охнул, когда после прострела Эдуарда Сперцяна Виктор Са отправил мяч в стойку. Счастье было рядышком… Надежды на то, что его все же удастся ухватить за хвост, окончательно растаяли после аккуратного навеса того же Глушенкова и прыжка на него ловко просочившегося между защитниками Луиса Энрике, чья голова добила чемпиона. Так «Зенит», только что державшийся от, несмотря на осечку, лидирующего в первенстве «Краснодара» на почтительном расстоянии, оказался всего-то в трех очках от него.

Краснодарцам еще повезло, что ближайшие их преследователи в этом туре также потеряли очки. «Локомотив» разошелся миром — 1:1 — с махачкалинским «Динамо» еще в субботу, а «Балтика» спустя сутки сыграла тоскливый матч на своем поле с «Ростовом». Шансов взломать крепкую в этот вечер ростовскую оборону у калининградцев было минимум, верный — один-единственный. Мингиян Бевеев, которому под занавес первого тайма достался отскок, угодил в перекладину.

И «Балтика» с «Локомотивом» (их от «Краснодара» отделяет два балла), и четвертый пока «Зенит» в понедельник могут опуститься на строчку ниже каждый. Это случится, если ЦСКА, который отстает от «Зенита» на очко, одолеет в завершающей тур игре аутсайдера первенства «Сочи».

В воскресенье свои матчи тура провели два московских гранда, в прошлом туре поделившие очки в лихом противостоянии с неприятными последствиями для тренера одного из них. Дисквалифицированный за оскорбления судьи на целый месяц наставник «Спартака» Деян Станкович наблюдал за тем, как его команда рубится дома с «Крыльями Советов», с трибуны, одетый как обычный спартаковский болельщик, и долго едва ли наслаждался игрой. Спартаковцы пропустили быстрый гол, у них мало что клеилось. А Станкович и замещавший его на скамейке Ненад Сакич, по сути признавая собственные просчеты, принялись корректировать состав еще до перерыва.

Впрочем, выручил их джокер, который появился на поле сразу после него. Манфред Угальде забил оба спартаковских гола: первый — после чудесного паса на пустые ворота от Наиля Умярова, второй — грамотно подставив затылок под навес Маркиньюса. «Спартак» выпутался из непростой ситуации, победил со счетом 2:1 и сохранил позицию вплотную за первой тройкой.

Московское «Динамо», которое пока никак не может подняться из серединки таблицы в нишу, более подходящую его статусу, разобралось на выезде с «Оренбургом» немножко увереннее. Первый тайм этой встречи, правда, вышел скучноватым и обошелся без голов. Но во втором тайме динамовцы поразили оренбургские ворота трижды, прежде чем перед финальным свистком тоже пропустить, взяв верх над оппонентом — 3:1.

Алексей Доспехов