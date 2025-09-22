В понедельник, 22 сентября, матчем «Сочи»—ЦСКА завершится девятый тур РПЛ. Сейчас армейцы занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата, но в случае победы могу выйти на второе. На первой строчке «Краснодар», хотя накануне южане уступили «Зениту» на своем поле со счетом 0:2. За развитием событий следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Матч «Краснодар»—«Зенит» получился не самым результативным, но назвать его скучным точно не посмеет никто. Событий было предостаточно: опасные моменты, жесткие стыки… Только в первом тайме арбитр Сергей Карасев показал четыре желтые карточки. В той и другой команде даже игроки атаки отрабатывали в обороне. Было видно, насколько важна эта встреча как для хозяев, так и для гостей. Возможно, поэтому первый мяч случился только после перерыва. Забил «Зенит». Конечно, «Краснодар» перед своими болельщиками бросил все силы на то, чтобы отыграться, но тщетно. Более того, под занавес встречи «Зенит» забил второй гол, выиграл 2:0 и переместился с седьмого места на четвертое. «Краснодар» остался первым, но теперь Санкт-Петербург отстает от лидера всего на три очка. Так что в верхней части турнирной таблицы все очень плотно.

Московские клубы «Динамо» и «Спартак» в рамках 9-го тура одержали победы. Команда Валерия Карпина оставила не у дел «Оренбург» на выезде (3:1), а красно-белые одолели на своем поле «Крылья Советов» (2:1). Причем после первого тайма команда Деяна Станковича уступала 0:1. Но, несмотря на этот успех, «Спартак» занимает шестую строчку, а «Динамо» восьмую. Зато упрямо держится в лидерах «Балтика» — у команды второе место. В минувшее воскресенье калининградцы сыграли вничью с «Ростовом» 0:0, и главный тренер хозяев Андрей Талалаев явно был недоволен таким исходом: «Я считаю, что результат не тот, на который мы рассчитывали или на который мы могли наиграть, играя более правильно».

В РПЛ сейчас остались только две команды, у которых в графе «поражения» красуется ноль. Кроме «Балтики», это московский «Локомотив». Железнодорожники разошлись миром с махачкалинским «Динамо» (1:1) и пока занимают третью строчку. «Балтика» и «Локомотив» — это клубы, которые делают ставку в основном на россиян, отмечает футбольный эксперт Александр Гришин: «Все кричат, что вот, легионеры у нас приезжают, они будут играть. Вот, пожалуйста — "Локомотив" и "Балтика" доказывают, что наши футболисты играю не хуже. Одна команда на втором месте, другая — на третьем. Здесь просто надо тренерам захотеть работать, как Юрген Клопп говорил: "Все верят в трансферы. Один я, по-моему, верю в тренировочный процесс"».

Судейская тема возникает практически после каждого тура, и минувший — не исключение. Самым резонансным получился эпизод с назначением штрафного удара, после которого махачкалинское «Динамо» забило гол и лишило «Локомотив» победы. Причем сначала арбитр Василий Казарцев даже назначил пенальти, но изменил свое решение после вмешательства VAR. Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов на эмоциях назвал Казарцева «судьишкой». Бороться со странными судейскими решениями в российском футболе, похоже, невозможно, и реагировать на все приходящее многие начали философски. Как, например, комментатор Олег Пирожков: «Я говорил, уже цитировал как-то Сократа: "Я знаю только то, что я ничего не знаю". По поводу трактовок, каких-то указаний — смотришь, и такое ощущение, что каждый раз как "День сурка"».

В 19:00 состоится матч «Сочи»—ЦСКА, который в случае победы армейцев выведет их на второе место в турнирной таблице. Самый южный клуб пока прочно обосновался на последнем месте, так что с фаворитом в этой встрече все предельно ясно.

Владимир Осипов