МИД Франции: новый пакет санкций ЕС против России согласован с США

Евросоюз (ЕС) намерен принять 19-й пакет санкций против России в ближайшее время, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. По его словам, ограничения согласованы с США.

Фото: Abdul Saboor / Reuters Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро

«Новый масштабный пакет санкций впервые с момента возвращения Дональда Трампа к власти согласован с США»,— рассказал министр (цитата по ТАСС).

Начать согласование 19-го пакета планируется 26 сентября. Еврокомиссия предлагает ускорить на год отказ от российского СПГ, включить в черный список еще 118 танкеров, запретить транзакции с «Роснефтью» и «Газпром нефтью». Ограничивать покупку российской нефти ЕС пока не намерен. Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал это «второстепенной проблемой».

