Новые санкции ЕС не включают ограничения на покупку российской нефти

В 19-й пакет антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) не включили ограничения на покупку нефти из России. Об этом сообщил еврокомиссар по экономическим и социальным вопросам Валдис Домбровскис.

Еврокомиссар по экономическим и социальным вопросам Валдис Домбровскис

Фото: Rogan Ward / Reuters Еврокомиссар по экономическим и социальным вопросам Валдис Домбровскис

Фото: Rogan Ward / Reuters

В Копенгагене прошла неформальная встречи министров экономики и финансов стран ЕС, на которой обсуждали санкции. «Что касается 19-го пакета санкций..., он конкретно не касается нефти, но касается СПГ»,— рассказал господин Домбровскис на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

Он заверил, что Европа продолжит работать над полным отказом от ископаемого российского топлива.

ЕС начнет согласовывать 19-й пакет антироссийских санкций 26 сентября. Еврокомиссия предлагает ускорить на год отказ от российского СПГ, включить в черный список еще 118 танкеров, запретить трансакции с «Роснефтью» и «Газпром нефтью». Аналитики считают, что влияние нового пакета будет, как и прежде, носить ограниченный характер.

